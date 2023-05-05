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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Окупанти вдарили ракетами С-300 по заводах у Краматорську та Слов’янську

ракетний обстріл

Російські загарбники увечері 5 травня обстріляли ракетами С-300 заводи в Слов’янську і Краматорську на Донеччині.

Про це повідомив керівник ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

— У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ, – повідомив він.

Кириленко додав, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У Краматорську та Слов'янську російські військові обстріляли заводи – 5 травня 2023

Фото: Павло Кириленко

Є пошкодження приміщень, але все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

Керівник ОВА наголосив, що російські окупанти прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю.

Нещодавно СБУ затримала ворожого інформатора, який “наводив” російські ракети на Слов’янськ.

Зловмисником виявився безробітний житель Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Фото: Павло Кириленко

Війна в Україні, Донецька область, Краматорськ, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Слов'янськ
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