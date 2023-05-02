СБУ задержала агента РФ, который “наводил” вражеские ракеты на Славянск
Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который “наводил” российские ракеты на Славянск Донецкой области.
Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, который собирал для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.
— Фигурант пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении. В случае получения разведывательной информации, российские захватчики планировали использовать ее для подготовки ракетных ударов по позициям украинских войск, — сообщили в СБУ.
По данным следствия, злоумышленник находился “на связи” с так называемым заместителем командира комендантского полка народной милиции ДНР.
Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места пребывания украинских защитников, а затем передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей.
— За помощь оккупационным группировкам враг обещал своему приспешнику деньги и “высокую должность” в случае захвата города. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении, — говорится в сообщении.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.