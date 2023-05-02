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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

СБУ задержала агента РФ, который “наводил” вражеские ракеты на Славянск

СБУ затримала ворожого інформатора, який «наводив» російські ракети на Слов’янськ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала вражеского информатора, который “наводил” российские ракеты на Славянск Донецкой области.

Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, который собирал для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

— Фигурант пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении. В случае получения разведывательной информации, российские захватчики планировали использовать ее для подготовки ракетных ударов по позициям украинских войск, — сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник находился “на связи” с так называемым заместителем командира комендантского полка народной милиции ДНР.

Фигурант обходил местность и скрыто фиксировал места пребывания украинских защитников, а затем передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей.

— За помощь оккупационным группировкам враг обещал своему приспешнику деньги и “высокую должность” в случае захвата города. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении, — говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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СБУ задержала агента РФ, который “наводил” вражеские ракеты на Славянск

Источник: СБУ
Война в Украине, Донецкая область, СБУ, Слов'янськ
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