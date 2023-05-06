Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Происшествия
Юля Захарченко, редактор ленты

РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей

РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Фото: ГСЧС

Российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. В частности, под вражескую атаку попали несколько населенных пунктов.

По данным Оперативного командования Север, с 10:15 до 10:30 зафиксировано четыре удара, вероятно, из миномета 120 мм в районе Бояро-Лежачи. Около 10:08 было четыре запуска, вероятно, с вертолета врага, в районе населенного пункта Красный Хутор.

С 11:20 до 11:40 было зафиксировано 13 прилетов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе Железного Моста. Информация о потерях среди местного населения не поступала.

Предварительно, в результате обстрела вспыхнул пожар в жилом доме и хозяйственной постройке в частном домовладении.

С 12:35 до 13:19 зафиксировано 11 ударов, вероятно, из ствольной артиллерии в районе Тимоновичей. Позже, с 13:10 до 13:15, было два удара, вероятно, из миномета 120 мм в районе Хреновки.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Читайте также
Громко почти каждый день: в Севастополе снова раздаются взрывы
вибух

Источник: ОК Север

Война в Украине, Сумская область, Україна-Росія, Черниговская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Информация о полной остановке Запорожской АЭС не соответствует действительности — Энергоатом
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Громко почти каждый день: в Севастополе снова раздаются взрывы
вибух
Жданов объяснил, почему Россия каждый день стала обстреливать Украину
Ракета
На данный момент несколько сотен женщин-военных находятся в плену РФ — Координационный штаб
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Украина вернула из российского плена 45 защитников Азовстали
Звільнення військових з полону РФ
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь