РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей

Российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. В частности, под вражескую атаку попали несколько населенных пунктов.

По данным Оперативного командования Север, с 10:15 до 10:30 зафиксировано четыре удара, вероятно, из миномета 120 мм в районе Бояро-Лежачи. Около 10:08 было четыре запуска, вероятно, с вертолета врага, в районе населенного пункта Красный Хутор.

С 11:20 до 11:40 было зафиксировано 13 прилетов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе Железного Моста. Информация о потерях среди местного населения не поступала.

Предварительно, в результате обстрела вспыхнул пожар в жилом доме и хозяйственной постройке в частном домовладении.

С 12:35 до 13:19 зафиксировано 11 ударов, вероятно, из ствольной артиллерии в районе Тимоновичей. Позже, с 13:10 до 13:15, было два удара, вероятно, из миномета 120 мм в районе Хреновки.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Источник: ОК Север

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