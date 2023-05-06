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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко почти каждый день: в Севастополе снова раздаются взрывы

вибух
Фото: Pixabay

В оккупированном Севастополе раздались взрывы. Там сработала ПВО.

Об этом пишут СМИ. Официальной информации пока нет.

Известно, что взрыв произошел вблизи Казачьей бухты. Так называемый “глава” Крыма Сергей Аксенов заявил, что силы ПВО якобы сбили баллистическую ракету.

Напомним, что в Севастополе 4 мая также раздавались взрывы. А всего два дня назад в Севастополе тоже было громко, там звучали взрывы.

Кроме того, в ночь на 29 апреля на нефтебазе вблизи Севастополя сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Севастополь
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