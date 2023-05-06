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Юля Захарченко, редакторка стрічки

РФ обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей

РФ обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей
Фото: ДСНС

Російські війська знову обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, під ворожу атаку потрапили декілька населених пунктів.

За даними Оперативного командування Північ, з 10:15 до 10:30 зафіксовано чотири удари, ймовірно, з міномету 120 мм у районі Бояро-Лежачі. Близько 10:08 було чотири запуски, ймовірно, з гвинтокрилу ворога, в районі населеного пункту Красний Хутір.

З 11:20 до 11:40 було зафіксовано 13 прильотів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі Залізного Моста. Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила.

Попередньо, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в житловому будинку та господарчій споруді в приватному домоволодінні.

З 12:35 до 13:19 зафіксовано 11 ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі Тимоновичів. Пізніше, з 13:10 до 13:15, було два удари, ймовірно, з міномету 120 мм в районі Хрінівки.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Джерело: ОК Північ

Війна в Україні, Сумська область, Україна-Росія, Чернігівська область
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