РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
Сегодня ночью, 7 мая, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Выпустили более десяти снарядов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали — у них стресс и контузия.
По словам руководителя области, вражеское железо повредило семь частных домов и многоэтажку. Разбило окна в общежитии колледжа.
Российские снаряды задели три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей.
В районе Синельниковщины нашим силам противовоздушной обороны удалось уничтожить дрон-камикадзе Shahed.
Утром 6 мая российская армия ударила по Никополю из Града и тяжелой артиллерии — выпустили более 40 снарядов.
Фото: Сергей Лисак