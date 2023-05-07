Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие

Нікополь

Сегодня ночью, 7 мая, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Выпустили более десяти снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали — у них стресс и контузия.

По словам руководителя области, вражеское железо повредило семь частных домов и многоэтажку. Разбило окна в общежитии колледжа.

РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие

Российские снаряды задели три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей.

В районе Синельниковщины нашим силам противовоздушной обороны удалось уничтожить дрон-камикадзе Shahed.

Утром 6 мая российская армия ударила по Никополю из Града и тяжелой артиллерии — выпустили более 40 снарядов.

Фото: Сергей Лисак

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночью в оккупированном Севастополе прогремело два взрыва: что известно
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 07.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
660 оккупантов, 18 артсистем и 6 танков: потери РФ за сутки
Знищена техніка Росії
ISW рассказал, почему Пригожин хочет передать ответственность за Бахмут Кадырову, и как это повлияет на бои за город
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
Ночью над Киевом сбили вражеский разведывательный дрон
військовий ЗСУ
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь