РФ ночью тяжелой артиллерией ударила по Никополю: есть погибшая и пострадавшие

Сегодня ночью, 7 мая, российские оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Выпустили более десяти снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали — у них стресс и контузия.

По словам руководителя области, вражеское железо повредило семь частных домов и многоэтажку. Разбило окна в общежитии колледжа.

Российские снаряды задели три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще — хозяйственные постройки и пять автомобилей.

В районе Синельниковщины нашим силам противовоздушной обороны удалось уничтожить дрон-камикадзе Shahed.

Утром 6 мая российская армия ударила по Никополю из Града и тяжелой артиллерии — выпустили более 40 снарядов.

Фото: Сергей Лисак

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