Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов

РСЗВ Град армії РФ

Утром 6 мая российская армия попала по Никополю из Града и тяжелой артиллерии.

По городу в Днепропетровской области оккупанты выпустили более четырех десятков снарядов.

– Рашисты не унимаются. Попали по промышленному предприятию, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Ранены трое работников. Мужчинам 48, 50 и 58 лет.

Последствия атаки уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Днепропетровская область, Никополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне обстреляли берег Каховского водохранилища осветительными боеприпасами
російські окупанти
Два сбитых дрона и обстрелянный Никополь: что известно о взрывах на Днепропетровщине
Обстріл Дніпропетровської області 5 травня 2023
РФ ударила по Никопольскому району: пострадало фермерское хозяйство
Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов
РФ атаковала Днепропетровскую область редким БпЛА Картограф
БпЛА Картограф
В двух областях из-за обстрелов есть значительные повреждения сетевой инфраструктуры – Минэнерго
Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь