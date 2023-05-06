Татьяна Забожко, редактор ленты
Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов
Утром 6 мая российская армия попала по Никополю из Града и тяжелой артиллерии.
По городу в Днепропетровской области оккупанты выпустили более четырех десятков снарядов.
– Рашисты не унимаются. Попали по промышленному предприятию, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Ранены трое работников. Мужчинам 48, 50 и 58 лет.
Последствия атаки уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Минобороны России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.