Ранены трое работников предприятия: РФ выпустила по Никополю более 40 снарядов

Утром 6 мая российская армия попала по Никополю из Града и тяжелой артиллерии.

По городу в Днепропетровской области оккупанты выпустили более четырех десятков снарядов.

– Рашисты не унимаются. Попали по промышленному предприятию, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Ранены трое работников. Мужчинам 48, 50 и 58 лет.

Последствия атаки уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

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