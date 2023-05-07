РФ вночі важкою артилерією вгатила по Нікополю: є загибла та постраждалі

Сьогодні вночі, 7 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Випустили понад десять снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинула 72-річна жінка. Ще двоє місцевих постраждали – у них стрес та контузія.

За словами очільника області, вороже залізяччя пошкодило сім приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу.

Російські снаряди зачепили три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок.

В районі Синельниківщини нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити дрон-камікадзе Shahed.

Уранці 6 травня російська армія вгатила по Нікополю із Граду та важкої артилерії – випустили понад 40 снарядів.

Фото: Сергій Лисак

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