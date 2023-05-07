Марта Бондаренко, редактор ленты
Ночью над Киевом сбили вражеский разведывательный дрон
Ночью 7 мая в воздушном пространстве Киева зафиксировали российский разведывательный беспилотник. Силы противовоздушной обороны дрон уничтожили.
Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Вражеский БпЛА обнаружили во время ночной воздушной тревоги.
— Предварительно, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются, — заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Он в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог.
Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью над Николаевом сбили две вражеские ракеты.
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