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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью над Киевом сбили вражеский разведывательный дрон

військовий ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 7 мая в воздушном пространстве Киева зафиксировали российский разведывательный беспилотник. Силы противовоздушной обороны дрон уничтожили.

Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Вражеский БпЛА обнаружили во время ночной воздушной тревоги.

— Предварительно, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются, — заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что ночью над Николаевом сбили две вражеские ракеты.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Київ
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