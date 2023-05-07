Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вночі над Києвом збили ворожий розвідувальний дрон
Вночі 7 травня у повітряному просторі Києва зафіксували російський розвідувальний безпілотник. Сили протиповітряної оборони дрон знищили.
Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Ворожий БпЛА виявили під час нічної повітряної тривоги.
– Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються, – заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Він вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.
Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що вночі над Миколаєвом збили дві ворожі ракети.
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