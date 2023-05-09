Ситуация контролируемая: Днепропетровская ОВА о взрывах
В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления сигнала масштабной воздушной тревоги на территории Украины.
Обновлено 9 мая в 00:40. В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что ситуация контролируемая.
— Пока из соображений безопасности не могу обнародовать никакой информации! Ситуацию контролируем. Все на местах. Работаем. Прошу не обсуждать ничего в соцсетях. Не помогайте врагу лучше сориентироваться. Реагируйте на сигналы тревоги. Ждите официальной информации. Утром — на этом же месте, — отметил глава ОВА Сергей Лысак.
Обновлено в 22:32. В Днепре прогремело уже несколько взрывов, сообщил мэр Борис Филатов.
Обновлено в 22:26. В Днепропетровской области снова прогремели мощные взрывы.
Обновлено в 22:24. Сейчас воздушная угроза еще остается. Жителей призывают находиться в укрытиях.
— Угроза еще сохраняется. Держимся. Верим в наши силы ПВО, — отметил глава ДОР Николай Лукашук.
Обновлено в 22:17. В Днепропетровской области работают силы и средства противовоздушной обороны, сообщили в ОВА.
— ПВО — сила, — говорится в сообщении областной военной администрации.
Обновлено в 22:07. Стоит отметить, что в Днепре взрывы прозвучали во время сигнала воздушной угрозы. Сейчас он объявлен в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Луганской областях, Александровском районе Кировоградской области и временно оккупированном Крыму.
Сегодня в Украине — День памяти и примирения. Уже восьмой год подряд именно в этот день мы вместе со всей Европой чествуем тех, кто боролся с нацизмом во Второй мировой войне. Ведь именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала.Кристина Гавриш, Юля Захарченко