РФ атаковала Харьковскую область ракетами C-300, зафиксировано по меньшей мере шесть прилетов
Вечером 8 мая российские оккупанты атаковали Харьков и область ракетами С-300.
Обновлено 23:20. По предварительной информации ГСЧС, все ракеты обошли Харьков, вечерние прилеты пришлись на пригород.
Обновлено 22:20. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, жители города слышали как минимум пять взрывов.
Ранее Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях! — написал Синегубов.
По состоянию на 22:00 в ряде областей на Востоке Украины объявлена воздушная тревога.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 439-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая