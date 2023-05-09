РФ атаковала Харьковскую область ракетами C-300, зафиксировано по меньшей мере шесть прилетов

Вечером 8 мая российские оккупанты атаковали Харьков и область ракетами С-300.

Обновлено 23:20. По предварительной информации ГСЧС, все ракеты обошли Харьков, вечерние прилеты пришлись на пригород.

Обновлено 22:20. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадания в Харьковском районе. На местах работают экстренные службы.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, жители города слышали как минимум пять взрывов.

Ранее Олег Синегубов призвал жителей не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

— Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях! — написал Синегубов.

По состоянию на 22:00 в ряде областей на Востоке Украины объявлена воздушная тревога.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 439-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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