Ситуація контрольована: Дніпропетровська ОВА про вибухи

У Дніпрі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу масштабної повітряної тривоги на території України.

Оновлено 9 травня о 00:40. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація контрольована.

– Поки з міркувань безпеки не можу оприлюднити жодної інформації! Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо. Прошу не обговорювати нічого в соцмережах. Не допомагайте ворогу краще зорієнтуватися. Реагуйте на сигнали тривоги. Чекайте офіційної інформації. Вранці – на цьому ж місці, – зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.

Оновлено о 22:32. У Дніпрі прогриміло вже декілька вибухів, повідомив мер Борис Філатов.

Оновлено о 22:26. На Дніпропетровщині знову пролунали потужні вибухи.

Оновлено о 22:24. Нині повітряна загроза ще залишається. Жителів закликають перебувати в укриттях.

– Загроза ще зберігається. Тримаємось. Віримо у наші сили ППО, – зазначив очільник ДОР Микола Лукашук.

Оновлено о 22:17. У Дніпропетровській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони, повідомили в ОВА.

– ППО – сила, – йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

Оновлено о 22:07. Варто зазначити, що у Дніпрі вибухи пролунали під час сигналу повітряної загрози. Наразі його оголошено у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Луганській областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та тимчасово окупованому Криму.

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