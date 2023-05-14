ПровереноЮлия Захарченко, редактор ленты
В Киевской области работают силы ПВО: в ОВА предупредили о ракетной угрозе
В Киевской области объявлен сигнал воздушной тревоги. По предварительным данным, остается ракетная угроза.
По данным Киевской областной военной администрации, силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.
— Киевская область. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, — отметили в Киевской ОВА.
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