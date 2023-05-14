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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Киевской области работают силы ПВО: в ОВА предупредили о ракетной угрозе

В Киевской области работают силы ПВО: в ОВА предупредили о ракетной угрозе
Фото: Depositphotos

В Киевской области объявлен сигнал воздушной тревоги. По предварительным данным, остается ракетная угроза.

По данным Киевской областной военной администрации, силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

— Киевская область. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Придерживайтесь информационной тишины — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников, — отметили в Киевской ОВА.

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Война в Украине, Взрыв, Київ, Киевская область
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