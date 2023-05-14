На Київщині працюють сили ППО: ракетна загроза, літають дрони

У Київській області оголошено сигнал повітряної тривоги. За попередніми даними, залишається ракетна загроза, літають ворожі дрони.

Оновлено о 23:54. У Київській області прогриміли повторні вибухи, повідомляють місцеві жителі.

Оновлено о 23:23. За даними Київської обласної військової адміністрації, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

– Київщина. Увага! Ракетна небезпека! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, – зазначили у Київській ОВА.