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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Київщині працюють сили ППО: ракетна загроза, літають дрони

На Київщині працюють сили ППО: ракетна загроза, літають дрони
Фото: Depositphotos

У Київській області оголошено сигнал повітряної тривоги. За попередніми даними, залишається ракетна загроза, літають ворожі дрони.

Оновлено о 23:54. У Київській області прогриміли повторні вибухи, повідомляють місцеві жителі.

Оновлено о 23:23. За даними Київської обласної військової адміністрації, сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях.

– Київщина. Увага! Ракетна небезпека! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників, – зазначили у Київській ОВА.

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Війна в Україні, Вибух, Київ, Київська область
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