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Юлия Захарченко, редактор ленты

В центре Москвы вспыхнул пожар в гостинице Интерконтиненталь

В центре Москвы вспыхнул пожар в гостинице Интерконтиненталь
Фото: Факты ICTV

В центре российской столицы вспыхнул масштабный пожар. В Москве горит местный отель Интерконтиненталь.

По данным российских изданий, пожар произошел на улице Тверской.

На видео, опубликованных в социальных сетях, можно заметить, что над российской столицей виднеется густой черный дым, который поднялся по меньшей мере на несколько метров.

Сообщается, что экстренные службы уже работают на месте происшествия. Сейчас причины возгорания пожара не сообщают.

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Готель, Москва, Пожар, Россия
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