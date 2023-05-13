У центрі Москви спалахнула пожежа в готелі Інтерконтиненталь

У центрі російської столиці спалахнула масштабна пожежа. У Москві горить місцевий готель Інтерконтиненталь.

За даними російських видань, пожежа сталася на вулиці Тверській.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, можна помітити, що над російською столицею видніється густий чорний дим, який піднявся щонайменш на декілька метрів.

Повідомляється, що екстрені служби вже працюють на місці події. Наразі причини спалаху пожежі не повідомляють.

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