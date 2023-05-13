Лилия Стрилец, главный редактор
Взрывы в Киевской области во время тревоги – что известно
В Киевской области во время тревоги раздались взрывы, официальных сообщений пока нет. Мониторинговые паблики сообщают, что это работа ПВО, отражающая атаку дронов.
Тревога в Киеве и области продолжается.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
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