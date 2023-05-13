Взрывы в Луганске и отступление оккупантов под Бахмутом: 444-й день войны

13 мая, 1:12

Россия вывела в Черное море два ракетоносителя

Россия вывела в Черное море два ракетоносители.

Об этом сообщает оперативное командование Юг и отмечает, что ситуация в акватории значительно изменилась.

— Враг вывел на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. Таким образом, наготове к пускам может быть до 12 ракет типа Калибр, — заявили в командовании.

Военные акцентируют, что сейчас уровень ракетной опасности повышен, и призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.