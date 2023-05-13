Лілія Стрілець, головна редакторка
Вибухи у Київській області під час тривоги – що відомо
Вибухи на Київщині – це робота ППО, повідомляє військова адміністрація. Область атакують дронами.
Оновлено 03.23 У Київській області під час тривоги пролунали вибухи, офіційних повідомлень поки немає. Моніторингові пабліки повідомляють, що це робота ППО, яка відбиває атаку дронів.
Тривога у Києві та області триває.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.
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