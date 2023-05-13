Вибухи у Київській області під час тривоги – що відомо

Вибухи на Київщині – це робота ППО, повідомляє військова адміністрація. Область атакують дронами.

Оновлено 03.23 У Київській області під час тривоги пролунали вибухи, офіційних повідомлень поки немає. Моніторингові пабліки повідомляють, що це робота ППО, яка відбиває атаку дронів.

Тривога у Києві та області триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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