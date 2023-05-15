В российском Шебекино под Белгородом прогремели взрывы: вспыхнул пожар
В российском Шебекино Белгородской области прогремели мощные взрывы, после которых в городе вспыхнул масштабный пожар.
По данным российских изданий, поздним вечером 14 мая Шебекино оказалось под обстрелом.
Местные жители получили СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступают сообщения о сильном пожаре в городе на неизвестном объекте.
Информации о том, связано ли возгорание с обстрелом, нет. Предварительно, согласно данным некоторых Telegram-каналов, горит дом. Информация нуждается в уточнении.
Шебекино на карте
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