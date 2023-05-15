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Юлия Захарченко, редактор ленты

В российском Шебекино под Белгородом прогремели взрывы: вспыхнул пожар

В российском Шебекино под Белгородом прогремели взрывы: вспыхнул пожар
Фото: Факты ICTV

В российском Шебекино Белгородской области прогремели мощные взрывы, после которых в городе вспыхнул масштабный пожар.

По данным российских изданий, поздним вечером 14 мая Шебекино оказалось под обстрелом.

Местные жители получили СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступают сообщения о сильном пожаре в городе на неизвестном объекте.

Информации о том, связано ли возгорание с обстрелом, нет. Предварительно, согласно данным некоторых Telegram-каналов, горит дом. Информация нуждается в уточнении.

Шебекино на карте

Пожар в российском Шебекино под Белгородом: подробности пожара

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Російські військові

Война в Украине, Взрыв, Пожар, Россия
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