В российском Шебекино под Белгородом прогремели взрывы: вспыхнул пожар

В российском Шебекино Белгородской области прогремели мощные взрывы, после которых в городе вспыхнул масштабный пожар.

По данным российских изданий, поздним вечером 14 мая Шебекино оказалось под обстрелом.

Местные жители получили СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступают сообщения о сильном пожаре в городе на неизвестном объекте.

Информации о том, связано ли возгорание с обстрелом, нет. Предварительно, согласно данным некоторых Telegram-каналов, горит дом. Информация нуждается в уточнении.

Шебекино на карте

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