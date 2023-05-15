У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа

У російському Шебекіно Бєлгородської області прогриміли потужні вибухи, після яких у місті спалахнула масштабна пожежа.

За даними російських видань, пізно ввечері 14 травня Шебекіно опинилося під обстрілом.

Місцеві жителі отримали СМС-оповіщення з проханням спуститися в укриття. Попри те, що не всі жителі Шебекіна почули гучні звуки, надходять повідомлення про сильну пожежу в місті на невідомому об’єкті.

Інформації про те, чи пов’язане загоряння з обстрілом, немає. Попередньо, згідно з даними деяких Telegram-каналів, горить будинок. Інформація потребує уточнення.

Шебекіно на карті

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