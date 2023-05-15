Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа

У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Фото: Факти ICTV

У російському Шебекіно Бєлгородської області прогриміли потужні вибухи, після яких у місті спалахнула масштабна пожежа.

За даними російських видань, пізно ввечері 14 травня Шебекіно опинилося під обстрілом.

Місцеві жителі отримали СМС-оповіщення з проханням спуститися в укриття. Попри те, що не всі жителі Шебекіна почули гучні звуки, надходять повідомлення про сильну пожежу в місті на невідомому об’єкті.

Інформації про те, чи пов’язане загоряння з обстрілом, немає. Попередньо, згідно з даними деяких Telegram-каналів, горить будинок. Інформація потребує уточнення.

Шебекіно на карті

Пожежа в російському Шебекіно під Бєлгородом: подробиці пожежі

Читайте також
Погрожують відправити на штурм у разі відмови: Міноборони РФ планує інтегрувати “ДНР” до російських ЗС
Російські військові

Війна в Україні, Вибух, Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
У Миколаєві до початку тривоги пролунали вибухи
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Працюємо над візитами, які дадуть нові системи ППО – Зеленський
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
У Запоріжжі лунають вибухи: попередньо, працює ППО
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Необхідно 100% захисту неба: Зеленський закликав дати винищувачі Україні
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи: спалахнула пожежа
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь