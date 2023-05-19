Приграничье Сумской области оказалось под атакой РФ: есть пострадавшие

В Сумской области приграничье снова оказалось под обстрелами российских войск. За сутки оккупанты нанесли удары по шести громадам. В результате атаки есть пострадавшие люди.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. По данным ОВА, в течение дня армия РФ осуществила не менее 10 обстрелов, было зафиксировано 62 взрыва.

Обстрелам подверглись населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Новослободской, Миропольской, Эсманской, Краснопольской громад.

В Юнаковской громаде враг бил по территории из минометов (семь взрывов) и артиллерии (восемь взрывов).

В Белопольской осуществлен минометный обстрел — 12 взрывов, в Новослободской громаде — четыре взрыва, в Краснопольской — 18 взрывов.

В Миропольской громаде россияне ударили из минометов — по меньшей мере три взрыва. Поврежден жилой дом в селе Мирополье.

В Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (10 взрывов) по селу Студенок. В результате атаки повреждены частный жилой дом, хозяйственная постройка, трактор, полевой опрыскиватель. В то же время двое гражданских людей получили контузии.

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