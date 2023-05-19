Прикордоння Сумської області опинилося під атакою РФ: є постраждалі

У Сумській області прикордоння знову опинилося під обстрілами російських військ. За добу окупанти завдали ударів по шести громадах. Внаслідок атаки є постраждалі люди.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, протягом дня армія РФ здійснила щонайменше 10 обстрілів, було зафіксовано 62 вибухи.

Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад.

В Юнаківській громаді ворог бив по території з мінометів (сім вибухів) та артилерії (вісім вибухів).

У Білопільській здійснено мінометний обстріл – 12 вибухів, у Новослобідській громаді – чотири вибухи, у Краснопільській – 18 вибухів.

У Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів – щонайменше три вибухи. Пошкоджено житловий будинок у селі Миропілля.

В Есманській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) по селу Студенок. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор, польовий обприскувач. Водночас двоє цивільних людей дістали контузії.

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