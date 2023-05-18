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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ ударила по Никополю из тяжелой артиллерии: повреждены дома и линии электропередач

РФ ударила по Никополю из тяжелой артиллерии: повреждены дома и линии электропередач

Российская армия атаковала Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. По предварительным данным, обошлось без жертв в результате сегодняшних обстрелов, однако есть разрушения.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, жертв нет, пострадавших тоже.

По данным ОВА, из-за атаки повреждены четыре жилых дома, заборы, линии электропередач, уничтожена хозяйственная постройка и еще три разрушены.

РФ ударила по Никополю из тяжелой артиллерии: повреждены дома и линии электропередач

Фото: Днепропетровская ОВА

В ОВА отмечают, что в других районах области в течение дня было тихо. Там отмечают, что Силы обороны Украины уничтожат врага, завоевав для украинского государства долгожданный мир.

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Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Никополь
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