Приказал уничтожить Мрию: СБУ объявила подозрение российскому генералу

Служба безопасности Украины объявила о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ генерал-лейтенанту Анатолию Концевому.

Именно он, по материалам следствия, отдал приказ уничтожить украинский самолет АН Мрия.

— По его приказу оккупанты осуществили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения. Тогда, во время активных боевых действий, российские захватчики уничтожили крупнейший в мире украинский самолет АН-225 Мрия, — сообщает пресс-служба СБУ.

Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации РФ.

Установлено, что этот генерал входит в состав высшего военного командования ВС РФ и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, на территории РФ и Беларуси он еще с 2019 года организовал подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Концевому о подозрении по двум статьям УК кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет за решеткой. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.

Источник : СБУ

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