Приказал уничтожить Мрию: СБУ объявила подозрение российскому генералу
Служба безопасности Украины объявила о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ генерал-лейтенанту Анатолию Концевому.
Именно он, по материалам следствия, отдал приказ уничтожить украинский самолет АН Мрия.
— По его приказу оккупанты осуществили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения. Тогда, во время активных боевых действий, российские захватчики уничтожили крупнейший в мире украинский самолет АН-225 Мрия, — сообщает пресс-служба СБУ.
Для штурма стратегически важного аэродрома в Украине Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации РФ.
Установлено, что этот генерал входит в состав высшего военного командования ВС РФ и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.
По данным следствия, на территории РФ и Беларуси он еще с 2019 года организовал подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории нашего государства.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Концевому о подозрении по двум статьям УК кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц).
Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет за решеткой. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.