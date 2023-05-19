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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наказав знищити Мрію: СБУ оголосила підозру російському генералу

Наказав знищити Мрію: СБУ оголосила підозру російському генералу
Фото: СБУ, УНІАН

Служба безпеки України оголосила про підозру заступнику командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанту Анатолію Концевому.

Саме він, за матеріалами слідства, віддав наказ знищити український літак АН Мрія.

За його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення. Тоді, під час активних бойових дій, російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 Мрія, – повідомляє пресслужба СБУ.

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення Повітряно-десантних військ та армійської авіації РФ.

Встановлено, що цей генерал входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

За даними слідства, на території РФ та Білорусі він ще з 2019 року організував підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Концевому про підозру за двома статтями КК кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років за ґратами. Нині тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

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Джерело: СБУ
АН Мрія, Армія Росії, Війна в Україні, Гостомель, СБУ
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