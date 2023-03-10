Уничтожение легендарного Ан-225 Мрия: объявлено подозрение экс-руководителям завода Антонов

Март, 10 в 10:12

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу на бывших гендиректора ГП Антонов, его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности, которые накануне полномасштабного вторжения не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию Гостомельского аэропорта для защиты легендарного самолета Ан-225 Мрия.

Это привело к захвату стратегически важного аэродрома и уничтожению флагмана украинской авиации. Всем троим объявлено подозрение по ч. 2 ст. 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, которое привело к гибели людей и другим тяжким последствиям). Им грозит до 15 лет заключения.

– Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что Мрию, как и Украину, невозможно разрушить, – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

По данным следствия, еще в январе-феврале 2022 года эти чиновники прямо запретили военным строить оборонительные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме и заблокировали допуск нагвардейцев.

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Сейчас двум фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, принимаются меры для привлечения к ответственности также экс-заместителя гендиректора, который скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.

27 февраля 2022 года стало известно, что российские военные на аэродроме в Гостомеле уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 Мрия.

Его восстановление обойдется в более чем $3 млрд и потребует не менее пяти лет.