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В Богородичном обнаружили тела пяти человек, погибших от артобстрелов РФ

В Богородичном обнаружили тела пяти человек, погибших от артобстрелов РФ
Фото: Нацполиция

В Богородичном Краматорского района правоохранители обнаружили и эксгумировали тела пяти человек, которые в прошлом году погибли там в результате артиллерийских обстрелов российской армии.

Об этом сообщает полиция Донецкой области. Отмечается, что тела пяти человек нашли в стихийных захоронениях на улицах и на территории домовладений.

Известно, что три человека — это мужчины в возрасте 60, 65 и 72 лет, которые погибли в результате ударов вражеских снарядов в период со средины мая до начала июня. Личности еще двух погибших сейчас устанавливают.

В Богородичном обнаружили тела пяти человек, погибших от артобстрелов РФ

Фото: Нацполиция

По данным полиции, тела доставили в морг Славянска для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы и перезахоронения.

Сейчас правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, ответственность за что предусмотрена в действующем Уголовном кодексе Украины.

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Источник: Нацполиция
Война в Украине, Донецкая область, Нацполиция, Смерть
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

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