В Богородичном обнаружили тела пяти человек, погибших от артобстрелов РФ

В Богородичном Краматорского района правоохранители обнаружили и эксгумировали тела пяти человек, которые в прошлом году погибли там в результате артиллерийских обстрелов российской армии.

Об этом сообщает полиция Донецкой области. Отмечается, что тела пяти человек нашли в стихийных захоронениях на улицах и на территории домовладений.

Известно, что три человека — это мужчины в возрасте 60, 65 и 72 лет, которые погибли в результате ударов вражеских снарядов в период со средины мая до начала июня. Личности еще двух погибших сейчас устанавливают.

По данным полиции, тела доставили в морг Славянска для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы и перезахоронения.

Сейчас правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, ответственность за что предусмотрена в действующем Уголовном кодексе Украины.

Источник : Нацполиция

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.