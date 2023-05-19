У Богородичному виявили тіла п’яти людей, які загинули від артобстрілів РФ

У Богородичному Краматорського району правоохоронці виявили та ексгумували тіла п’яти людей, які минулого року загинули там внаслідок артилерійських обстрілів російської армії.

Про це повідомляє поліція Донецької області. Зазначається, що тіла п’яти людей знайшли у стихійних похованнях на вулицях і на території домоволодінь.

Відомо, що троє людей – це чоловіки віком 60, 65 та 72 років, які загинули внаслідок ударів ворожих снарядів у період з середини травня до початку червня. Особи ще двох загиблих нині встановлюють.

За даними поліції, тіла доставили до моргу Слов’янська для подальшої судово-медичної експертизи та перепоховання.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, відповідальність за що передбачена у чинному Кримінальному кодексі України.

Джерело : Нацполіція

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