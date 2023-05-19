До 70 тыс. убитыми и ранеными: Резников о потерях россиян на Бахмутском направлении

Российские подразделения на Бахмутском направлении ежедневно теряют по батальону.

Это сообщил министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украинско-американского форума.

По его словам, общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Резников отметил, что Силы обороны Украины вокруг Бахмута делают сверхважное дело — уменьшают наступательный потенциал российского врага и не дают оккупантам продвигаться на других участках линии фронта.

— По нашим оценкам, россияне по батальону в день там (под Бахмутом. — Ред.) теряют, и продолжают это делать. Если посчитать, я думаю, на сегодня до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе, – сказал министр.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бои за Бахмут продолжаются. Россияне стянули туда большую часть своих резервов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что по состоянию на 18 мая Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и одержали значительные тактические успехи в районе Бахмута.

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