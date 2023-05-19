Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Помощь одиноким матерям: кто может получить и какие документы необходимы
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

До 70 тыс. убитыми и ранеными: Резников о потерях россиян на Бахмутском направлении

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российские подразделения на Бахмутском направлении ежедневно теряют по батальону.

Это сообщил министр обороны Алексей Резников в кулуарах Украинско-американского форума.

По его словам, общее количество потерь врага на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными.

Резников отметил, что Силы обороны Украины вокруг Бахмута делают сверхважное дело — уменьшают наступательный потенциал российского врага и не дают оккупантам продвигаться на других участках линии фронта.

— По нашим оценкам, россияне по батальону в день там (под Бахмутом. — Ред.) теряют, и продолжают это делать. Если посчитать, я думаю, на сегодня до 70 тысяч потерь россияне понесли только на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе, – сказал министр.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бои за Бахмут продолжаются. Россияне стянули туда большую часть своих резервов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что по состоянию на 18 мая Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и одержали значительные тактические успехи в районе Бахмута.

Читайте также
ВСУ под Бахмутом создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления
Бої на фронті

Источник: РБК-Украина
Бахмут, Война в Украине, Алексей Резников
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Энергоносители и бриллианты: лидеры G7 согласились усилить санкции против РФ
До 70 тыс. убитыми и ранеными: Резников о потерях россиян на Бахмутском направлении
Вступление Украины в НАТО де-юре – это вопрос политической воли – Резников
Олексій Резніков
Можем быть едины в спасении наших людей из российских тюрем — Зеленский в Саудовской Аравии
Зеленський у Саудівській Аравії
ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута – Маляр
Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Украина вернула еще одного вывезенного в РФ ребенка
Повернення з РФ дитини
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
До 70 тыс. убитыми и ранеными: Резников о потерях россиян на Бахмутском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
До 70 тыс. убитыми и ранеными: Резников о потерях россиян на Бахмутском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
До 70 тыс. убитыми и ранеными: Резников о потерях россиян на Бахмутском направлении
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
До 70 тыс. убитыми и ранеными: Резников о потерях россиян на Бахмутском направлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь