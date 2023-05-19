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Юлия Захарченко, редактор ленты

Все обнаруженные воздушные цели в направлении Киева уничтожены силами ПВО — КГВА

Все обнаруженные воздушные цели в направлении Киева уничтожены силами ПВО — КГВА
Фото: Факты ICTV

В Киевской области прогремела серия мощных взрывов после объявления сигнала воздушной тревоги. Это была 10-я воздушная атака на столицу за 19 дней мая. С интервалом между последними — менее суток.

Обновлено в 04:32. Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БпЛА. По предварительным данным, российские войска снова запустили по столице барражирующие боеприпасы Shahed, сообщили в Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, это было нападение в несколько волн с тактического обзора — с короткими интервалами между атаками. Отмечается, что этой тактикой Кремль пытается истощить украинскую ПВО, а также психологически воздействовать на гражданское население.

— Не дождутся! Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, уничтожили силы и средства нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены! Спасибо защитникам неба за отличную работу! Данные оперативной сводки обновляются и уточняются, — подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено в 02:14. В Киевской городской военной администрации подтвердили информацию о взрывах.

— Воздушная тревога продолжается! Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя, — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Взрывы в Киеве и Киевской области 19 мая 2023 — что известно о взрывах

Обновлено в 00:46. По предварительным данным, на Киевщине работают силы и средства противовоздушной обороны. Сейчас продолжается атака ударных дронов-камикадзе — ПВО работает по вражеским целям.

Стоит отметить, что сейчас объявлен сигнал воздушной тревоги в Киевской, Черниговской, Житомирской, Запорожской, Луганской областях, Никопольском районе и Крыму.

Взрывы в Киеве и Киевской области 19 мая 2023 — что известно о взрывах

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Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Київ, Киевская область
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