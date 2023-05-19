У Київській області лунають вибухи під час тривоги: що відомо

У Київській області лунають потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередніми даними, на Київщині працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Наразі триває атака ударних дронів-камікадзе – ППО працює по ворожих цілях.

Варто зазначити, що наразі оголошено сигнал повітряної тривоги у Київській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій, Луганській областях, Нікопольському районі та Криму.

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