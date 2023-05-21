В Полтавской области мужчина совершил тройное убийство и подорвал себя на гранате

В Лохвице Полтавской области 53-летний мужчина застрелил трех человек из гладкоствольного оружия, после чего подорвал себя на гранате.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Полтавской области со ссылкой на сообщение от местных жителей.

По предварительной информации, местный 53-летний мужчина в трех домохозяйствах застрелил двух соседей (67-летнего и 47-летнего мужчин) и 63-летнюю соседку из гладкоствольного оружия, после чего вернулся домой и подорвался на гранате.

Начальник ГУ Нацполиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты, криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 статьи 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

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