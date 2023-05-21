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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Полтавщині чоловік вчинив потрійне вбивство і підірвав себе на гранаті

На Полтавщині чоловік вчинив потрійне вбивство і підірвав себе на гранаті
Фото: Нацполіція

У Лохвиці Полтавської області 53-річний чоловік застрелив трьох людей з гладкоствольної зброї, після чого підірвав себе на гранаті.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області з посиланням на повідомлення від місцевих жителів.

За попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив двох сусідів (67-річного та 47-річного чоловіків) та 63-річну сусідку із гладкоствольної зброї, після чого повернувся додому та підірвався на гранаті.

Керівник ГУ Нацполіції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти, криміналісти та вибухотехнічна служба ГУНП. Обставини та причини трагедії з’ясовують слідчі.

За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

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Вбивство, граната, Нацполіція, Полтавська область, Полтавщина, Сусіди
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