Ситуация под контролем: Братчук прокомментировал взрывы в Одессе

В Одессе прогремели взрывы вскоре после объявления воздушной тревоги в Одесской и других областях Украины.

О взрывах в Одессе сообщают местные жители и ряд Telegram-каналов. По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что ситуация под контролем.

— Как мы и предполагали, что возможны сигналы воздушной тревоги. Видим, не ошиблись. Ситуация полностью под контролем. Силы обороны на определенных позициях. Главное — не пренебрегать этим сигналом, беречь себя и своих родных. Все будет хорошо, — сказал Братчук.

Стоит отметить, что сейчас сигнал воздушной тревоги объявлен в Одесской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях, Никопольском районе Днепропетровской области и Крыму.

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