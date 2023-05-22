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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ситуація під контролем: Братчук прокоментував вибухи в Одесі

Ситуація під контролем: Братчук прокоментував вибухи в Одесі
Фото: Факти ICTV

В Одесі пролунали вибухи невдовзі після оголошення повітряної тривоги в Одеській та інших областях України.

Про вибухи в Одесі повідомляють місцеві жителі та низка Telegram-каналів. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони (ППО).

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук наголосив, що ситуація під контролем.

– Як ми й передбачали, що можливі сигнали повітряної тривоги. Бачимо, не помилилися. Ситуація повністю під контролем. Сили оборони на визначених позиціях. Головне – не нехтувати цим сигналом, берегти себе та своїх рідних. Все буде добре, – сказав Братчук.

Варто зазначити, що наразі сигнал повітряної тривоги оголошено в Одеській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях, Нікопольському районі Дніпропетровської області та Криму.

Вибухи в Одесі 21 травня 2023 – що відомо про вибухи в Одеській області

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Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область, Одещина
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