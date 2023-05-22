Россияне снова обстреляли село Станислав в Херсонской области, есть погибший
Российская армия нанесла новый удар по селу Станислав Херсонской области.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, из-за обстрела Станислава травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина. Он как раз в это время занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома.
Один из осколков снаряда попал ему в сердце — мужчина погиб на месте.
Также обстрелами повреждены четыре жилых дома.
Кизомыс так же страдает от ударов российской авиации, — ночью на населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен полностью, еще два — повреждены. Пострадавших среди местных нет.
Накануне россияне так же били по Станиславу управляемыми авиабомбами — в селе повреждены 12 домов, дом культуры, магазин и еще два гражданских здания.
Фото: Херсонская ОВА