Россияне снова обстреляли село Станислав в Херсонской области, есть погибший

Российская армия нанесла новый удар по селу Станислав Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, из-за обстрела Станислава травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина. Он как раз в это время занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома.

Один из осколков снаряда попал ему в сердце — мужчина погиб на месте.

Также обстрелами повреждены четыре жилых дома.

Кизомыс так же страдает от ударов российской авиации, — ночью на населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен полностью, еще два — повреждены. Пострадавших среди местных нет.

Накануне россияне так же били по Станиславу управляемыми авиабомбами — в селе повреждены 12 домов, дом культуры, магазин и еще два гражданских здания.

Фото: Херсонская ОВА

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