Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий

Станіслав

Російська армія завдала нового удару по селу Станіслав Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через обстріл Станіслава травми, несумісні з життям, отримав 45-річний чоловік. Він саме в цей час займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку.

Один з уламків снаряда потрапив йому в серце – чоловік загинув на місці.

Також обстрілами пошкоджено чотири житлові будинки.

Кізомис так само потерпає від ударів російської авіації, – вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.

Читайте також
Війська РФ з’єднали Джарилгач з ТОТ Херсонщини, засипавши переправу до острова піском – Генштаб
російські окупанти

Напередодні росіяни так само гатили по Станіславу керованими авіабомбами – у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі.

Фото: Херсонська ОВА

Вибух, загиблі, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Бєлгородській області знищено прикордонний пункт: що відомо
Бєлгородська область
Понівечені будинки, є постраждалі: Дніпропетровщину атакували 15 безпілотників та 4 ракети
Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
В окупованому Маріуполі вночі пролунало два вибухи
Вибух
Вибухи в Дніпрі: місто витримало атаку, в ОВА розповіли подробиці
Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
У Миколаївській області працює ППО: попередньо, ворожі повітряні цілі
Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь