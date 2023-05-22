Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий

Російська армія завдала нового удару по селу Станіслав Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через обстріл Станіслава травми, несумісні з життям, отримав 45-річний чоловік. Він саме в цей час займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку.

Один з уламків снаряда потрапив йому в серце – чоловік загинув на місці.

Також обстрілами пошкоджено чотири житлові будинки.

Кізомис так само потерпає від ударів російської авіації, – вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.

Напередодні росіяни так само гатили по Станіславу керованими авіабомбами – у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі.

Фото: Херсонська ОВА

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