Росіяни знову обстріляли село Станіслав на Херсонщині, є загиблий
Російська армія завдала нового удару по селу Станіслав Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, через обстріл Станіслава травми, несумісні з життям, отримав 45-річний чоловік. Він саме в цей час займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку.
Один з уламків снаряда потрапив йому в серце – чоловік загинув на місці.
Також обстрілами пошкоджено чотири житлові будинки.
Кізомис так само потерпає від ударів російської авіації, – вночі на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.
Напередодні росіяни так само гатили по Станіславу керованими авіабомбами – у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі.
Фото: Херсонська ОВА