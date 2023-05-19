Войска РФ соединили Джарылгач с ВОТ Херсонской области, засыпав переправу к острову песком — Генштаб

Российские войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком.

Об этом сообщает в вечерней сводке за 19 мая 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, оккупанты пытаются интенсивнее использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд. В частности, они обустроили на острове военный полигон.

Остров Джарылгач на карте

В то же время российские войска постоянно несут большие потери на поле боя. Поэтому враг обустраивает гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения.

В частности, в Голубовке Луганской области местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставили около 50 раненых российских солдат.

Источник : Генштаб ВСУ

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