Войска РФ соединили Джарылгач с ВОТ Херсонской области, засыпав переправу к острову песком — Генштаб
Российские войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком.
Об этом сообщает в вечерней сводке за 19 мая 2023 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным Генштаба, оккупанты пытаются интенсивнее использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд. В частности, они обустроили на острове военный полигон.
Остров Джарылгач на карте
В то же время российские войска постоянно несут большие потери на поле боя. Поэтому враг обустраивает гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения.
В частности, в Голубовке Луганской области местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставили около 50 раненых российских солдат.