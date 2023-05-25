Массированная атака на Киев – КГВА сообщила подробности
В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Обновлено в 05.09. Все беспилотники над Киевом уничтожены, сообщает КГВА.
Обновлено в 02.21. Порталы, следящие за активностью авиации РФ ранее сообщали о вылете иранских дронов в сторону Киевской области со стороны РФ.
Также ранее в КГВА сообщали о работе ПВО по вражеским дронам на подходе к Киеву.
Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Киеве.
Полномасштабная война в Украине длится уже 456-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш