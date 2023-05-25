Массированная атака на Киев – КГВА сообщила подробности

В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.

Обновлено в 05.09. Все беспилотники над Киевом уничтожены, сообщает КГВА.

Обновлено в 02.21. Порталы, следящие за активностью авиации РФ ранее сообщали о вылете иранских дронов в сторону Киевской области со стороны РФ.

Также ранее в КГВА сообщали о работе ПВО по вражеским дронам на подходе к Киеву.

Сейчас военные или представители власти не комментировали информацию о взрывах в Киеве.

Полномасштабная война в Украине длится уже 456-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

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