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Масована атака на Київ – КМВА повідомила подробиці
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Оновлено о 05.09. Усіх безпілотників над Києвом знищено, повідомляє КМВА.
Оновлено о 02.21. Портали, що слідкують за активністю авіації РФ раніше повідомляли про виліт іранських дронів в бік Київської області з боку РФ.
Також раніше в КМВА повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах на підході до Києва.
Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Києві.
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