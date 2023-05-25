Масована атака на Київ – КМВА повідомила подробиці

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Оновлено о 05.09. Усіх безпілотників над Києвом знищено, повідомляє КМВА.

Оновлено о 02.21. Портали, що слідкують за активністю авіації РФ раніше повідомляли про виліт іранських дронів в бік Київської області з боку РФ.

Також раніше в КМВА повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах на підході до Києва.

Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Києві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

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