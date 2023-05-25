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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Масована атака на Київ – КМВА повідомила подробиці

ППО працює
Фото: Pexels

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Оновлено о 05.09. Усіх безпілотників над Києвом знищено, повідомляє КМВА.

Оновлено о 02.21. Портали, що слідкують за активністю авіації РФ раніше повідомляли про виліт іранських дронів в бік Київської області з боку РФ.

Також раніше в КМВА повідомляли про роботу ППО по ворожих дронах на підході до Києва.

Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Києві.

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Війна в Україні, Вибух, Київ
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