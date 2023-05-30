У низці міст Україні сталося аварійне відключення світла

У Києві, Вінниці, Одесі, Дніпрі та інших містах України зникло світло.

Про це повідомляють українці у соцмережах.

Оновлено о 14:46. Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що в енергосистемі України стався дисбаланс.

– Тому спрацювала автоматика, яка відключала споживачів, знизивши споживання. Та все вже стабілізувалося. Укренерго вже дало команду всім ОСРам повертати світло клієнтам, тож незабаром всіх підключать, – наголосив він.

Оновлено о 14:37. З 13:28 по всій країні сталося відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

Причини зараз з’ясовують фахівці НЕК Укренерго. О 14:32 Укренерго надало дозвіл на відновлення електропостачання.

Так, відомо, що у Києві енергетики вже заживили 33 знеструмлені будинки від резервних джерел. Зараз тривають роботи з відновлення електропостачання 15 будинків вулиць Інститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика.

Жителі Фастова та Білої Церкви Київської області також частково без світла.

Вінниця

Оновлено о 14:27. На деяких вулицях міста почало з’являтися живлення.

Жителі правобережжя та лівобережжя Вінниці повідомляли, що в їхніх домівках зникло світло.

Одеса

Одесити так само повідомляють про зникнення світла. У місті зупинився електротранспорт.

В ДТЕК Одеські електромережі наголосили, що сталося аварійне відключення. Інформацію обіцяють надати згодом.

Харків

Світло у частині районів Харкова та області зникло близько 13:30. В обленерго повідомляють, що відключення сталося не з причини несправності електричних мереж.

Запоріжжя без світла

ПАТ Запоріжжяобленерго повідомило, що понад 46 тис. споживачів області знеструмлено. Зараз фахівці з’ясовують причини відключення та працюють над відновленням електропостачання.

Також про відсутність світла повідомляли жителі Кременчука, Дніпра та інших міст України.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині також є перебої зі світлом. За словами Андрія Райковича, очільника ОВА, світла не стало через збої в мережі енергопостачання. Автоматика спрацювала штатно і надійно.

Джерело: ДТЕК

Фото: Харківобленерго

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