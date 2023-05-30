Во временно оккупированных Саках в Крыму прогремели взрывы
Во временно оккупированном городе Саки на территории Крымского полуострова прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники. Пока неизвестно, что именно взорвалось в Саках в Крыму.
Саки в Крыму на карте
Недавно подконтрольный РФ псевдоглава администрации города Саки Александр Овдиенко анонсировал, что там пройдут совместные учения российских экстренных служб и правоохранительных органов.
По его словам, возможны передвижения техники российского МЧС, псевдоправоохранительных органов, перекрытие определенных участков дорог и сбои в движении общественного транспорта.
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