У тимчасово окупованих Саках у Криму прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому місті Саки на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали з посиланням на власні джерела. Поки невідомо, що саме вибухнуло у Саках у Криму.
Саки у Криму на карті
Нещодавно підконтрольний РФ псевдоглава адміністрації міста Саки Олександр Овдієнко анонсував, що там відбудуться спільні навчання російських екстрених служб і правоохоронних органів.
За його словами, можливі пересування техніки російського МНС, псевдоправоохоронних органів, перекриття певних ділянок доріг і збої під час руху громадського транспорту.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло