У тимчасово окупованих Саках у Криму прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому місті Саки на території Кримського півострова прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали з посиланням на власні джерела. Поки невідомо, що саме вибухнуло у Саках у Криму.

Саки у Криму на карті

Нещодавно підконтрольний РФ псевдоглава адміністрації міста Саки Олександр Овдієнко анонсував, що там відбудуться спільні навчання російських екстрених служб і правоохоронних органів.

За його словами, можливі пересування техніки російського МНС, псевдоправоохоронних органів, перекриття певних ділянок доріг і збої під час руху громадського транспорту.

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