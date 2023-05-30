Есть несколько факторов: эксперт объяснил, чего пытается достичь РФ ракетными и дроновыми атаками

Россия осуществляет самые интенсивные атаки против Киева и других городов Украины с начала мая. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский объяснил ведущему телемарафона Єдині новини Вадиму Карпяку, с чем это может быть связано.

— Здесь есть несколько факторов, которые должны быть приняты к пониманию. Нужно осознавать, что для противника было очень сильным ударом уничтожение распиаренных Кинжалов. И они сейчас пытаются сделать такие массированные атаки, которые имеют целью обессилить нашу противовоздушную оборону.

Как мы видим, атаки дронами осуществляются ночью, поэтому мы немного ограничены в возможностях сбивать их традиционными и не очень дорогостоящими средствами. Мы вынуждены пускать зенитные ракеты, которые достаточно дорого стоят. Так противник пытается истощить нашу ПВО, надеясь, что у нас банально закончится боекомплект. И все равно РФ пытается нанести удар по Киеву, чтобы показать у нас какие-то разрушения, доказать, возможно, своему обществу, что они еще что-то могут сделать, — предположил аналитик.

По его мнению, Россия пытается придерживаться тактики террора, чтобы истощить мирное население и привести к якобы массовым беспорядкам для подписания документов о “перемирии” со страной-агрессором на любых условиях.

— Еще один очень важный элемент, о котором нельзя забывать, и именно в этом заключается суть ночных и многочисленных атак — это террор. Террор против мирного населения, который не прекращался ни на секунду. Действия России свидетельствуют о том, что они так же придерживаются тактики террора, пытаясь истощить мирное население. Они почему-то считают, что это приведет к массовым беспорядкам граждан Киева, жителей других городов и сел, требовать подписать любые “перемирия” на любых условиях, — предположил Грабский.

Военный эксперт объяснил, может ли РФ таким образом пытаться отсрочить контрнаступление ВСУ или посадить Украину за стол переговоров.

— Собственно, да. Удастся ли посадить за стол переговоров до начала контрнаступления ВСУ — у меня есть очень большие сомнения. Но да, они пытаются в будущем посадить нас за стол переговоров. Из-за этого повышенная интенсивность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины — от Запада до Востока. С особой интенсивностью противник использует не только ракеты, и не только дроны, но и другие средства по нашим прифронтовым регионам. Да, это может быть свидетельством того, что противник может отсрочить наступательные операции ВСУ, — считает Грабский.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.