15 ракет и 18 дронов уничтожены – Генштаб ВСУ о предварительных данных ночной атаки
Ночью 2 июня россияне использовали для ударов по Украине 15 крылатых ракет (тип еще уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА Shahed.
Такие предварительные данные объявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Все эти воздушные цели были уничтожены украинскими защитниками, отмечают в Генштабе ВСУ.
Информация о ночном обстреле уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Командование Воздушных сил ВСУ
Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.Юлия Захарченко