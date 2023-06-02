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Татьяна Забожко, редактор ленты

15 ракет и 18 дронов уничтожены – Генштаб ВСУ о предварительных данных ночной атаки

15 ракет и 18 дронов уничтожены – Генштаб ВСУ о предварительных данных ночной атаки

Ночью 2 июня россияне использовали для ударов по Украине 15 крылатых ракет (тип еще уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА Shahed.

Такие предварительные данные объявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Все эти воздушные цели были уничтожены украинскими защитниками, отмечают в Генштабе ВСУ.

Информация о ночном обстреле уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

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