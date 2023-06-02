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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Усі 15 ракет і 21 дрон знищено – Повітряні сили про нічну атаку

Усі 15 ракет і 21 дрон знищено – Повітряні сили про нічну атаку

Уночі 2 червня українські захисники знищили всі 15 крилатих ракет і 21 іранський ударний БпЛА Shahed-136/131, які РФ випустила по Україні вночі проти 2 червня.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Усі ворожі цілі приземлили сили протиповітряної оборони Повітряних сил спільно з ППО складових Сил оборони України.

За даними Повітряних сил, спершу окупанти почали атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Безпілотники росіяни випустили близько 23:00 1 червня з південного напрямку, щоб використати рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 03:00 в повітряний простір України зайшли крилаті ракети Х-101/Х-555, які армія РФ випустила із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Каспію.

Ворожі цілі прямували з північного напрямку в бік Києва, маневруючи та намагаючись ввести в оману українську протиповітряну оборону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Війна в Україні, Генеральний штаб України, Дрони, ЗСУ, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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