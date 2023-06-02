На трассе возле Еленовки на фугасной мине подорвались оккупанты
В районе Еленовки на трассе Мариуполь – Донецк на фугасной мине подорвались российские оккупанты.
По данным советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко, при взрыве погибли три захватчика.
В то же время, добавляет советник мэра, оккупационные власти всячески избегают ответа на вопрос о том, откуда на дороге в тылу вдруг появилась мина.
К тому же, отмечает Петр Андрющенко, на фоне регулярной “бавовны” через Мариуполь в РФ следуют гражданские грузовики с военным грузом внутри.
Такой замаскированный от ВСУ груз курсировал почти полдня 1 июня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Петр Андрющенко
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