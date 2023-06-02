На трасі біля Оленівки на фугасній міні підірвались окупанти

У районі Оленівки на трасі Маріуполь – Донецьк на фугасній міні підірвалися російські окупанти.

За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, під час вибуху загинули троє загарбників.

Водночас, додає радник мера, окупаційна влада всіляко уникає відповіді на питання про те, звідки на дорозі в тилу раптом з’явилася міна.

До того ж, наголошує Петро Андрющенко, на тлі регулярної “бавовни” через Маріуполь до РФ прямують цивільні вантажівки з військовими вантажами.

Такий замаскований від ЗСУ вантаж курсував майже пів дня 1 червня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Петро Андрющенко

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